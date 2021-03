PoliThanos, da alleato e nemico in un anno – VIDEO

Pagine Romaniste (E.Bandini) – Il ritorno del figliol prodigo. Matteo Politano domani sera ritrova la sua Roma in un match molto importante per la corsa Champions. In poco più di un anno la situazione si è totalmente ribaltata: dalle visite mediche a Villa Stuart con tanto di foto con la sciarpa giallorossa nel gennaio 2020 a nemico sul campo con la maglia partenopea. Il classe ’93 si presenta all’Olimpico in grandissima forma nel pieno della sua esplosione. I numeri in questa stagione sono quelli di un grande giocatore che è finalmente sbocciato in una grande piazza.

Arrivato a Napoli in punta di piedi è riuscito a conquistare tutti. In estate l’addio di José Callejon aveva fatto preoccupare non poco i tifosi napoletani, ma in pochi mesi il Napoli ha trovato il suo oro in Matteo Politano dimenticandosi completamente dello spagnolo ormai separato in casa alla Fiorentina. L’inatteso protagonista di questa altalenante stagione degli azzurri è proprio lui: 11 gol e 4 assist in 38 presenze. In passato era spesso stato criticato per essere un giocatore troppo discontinuo ma quest’anno all’età di 27 anni ha finalmente raggiunto la giusta maturità calcistica. L’esterno non è prezioso solo in attacco ma anche in fase di copertura. Ad esempio, nell’ultima giornata contro il Milan è riuscito a contenere alla grande l’ostico Theo Hernandez. Bisognava solo aspettarlo, chissà quanti sono i rimpianti in casa Roma che l’aveva solamente sfiorato lo scorso anno e adesso se lo ritrova contro.

Politano in questa stagione però ha dovuto faticare per conquistare una maglia da titolare. Il suo impatto quest’anno è stato molto importante anche da subentrato, dato che partendo dalla panchina ha segnato 4 degli 11 gol messi a segno e 2 dei 4 assist collezionati in questa stagione. L’esterno inoltre condivide con Luis Muriel proprio il primato nella speciale classifica dei marcatori più prolifici che entrano a gara in corso. Nell’ultimo mese ha scalato le gerarchie e ha sfruttato al meglio le possibilità concesse. Complici gli infortuni che hanno colpito l’attacco azzurro, da Lozano a Osimhen passando per Petagna, Politano da alternativa adesso è diventato un punto fermo nel gioco di Gattuso. Nelle ultime gare il Napoli ha conquistato 6 punti grazie alle giocate dell’ex Sassuolo: gol vittoria a San Siro col Milan e ben due assist decisivi contro il Benevento.

Il tecnico calabrese è stato conquistato, mentre il ct Roberto Mancini, convocazioni alla mano, ancora no: se la cattiva notizia è questa, la buona è che la strada per l’Europeo è ancora lunga. Il sogno dell’esterno scuola Roma è quello di strappare il pass per i prossimi Europei. A rivelarlo è stato proprio il suo procuratore, Davide Lippi: “E’ molto legato alla maglia azzurra e il fatto di non essere convocato lo fa soffrire molto. Non in modo pretestuoso ma perché è determinato e perché gli piacerebbe tornare a far parte di un gruppo che sente per appartenenza“. Insomma Politano vuole continuare a stupire tutti per conquistare la maglia della Nazionale e proverà a farlo già domani sera contro la sua Roma.