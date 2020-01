Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte

Ieri, di fatto, si è chiuso lo scambio tra Politano, alla Roma, e Spinazzola, all’Inter. La valutazione complessiva di entrambi i giocatori raggiunge i 27/28 milioni di euro. Questo scambio soddisfa entrambe le società: in primis la Roma, dato anche l’infortunio di Zaniolo, che punta molto, anche per il futuro, sull’esterno mancino. L’inter cercava un terzino e l’ex Juventus è il giocatore ideale, considerata anche l’ottica di una costruzione della squadra più italiana che Marotta e Ausilio hanno in mente. Lo riporta Il Corriere dello Sport.