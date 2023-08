Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il ritiro portoghese è finito con una vittoria facile per la Roma, che ha superato per 4-2 la Farense al termine di una partita gestita senza alcuna difficoltà. Mourinho in panchina insieme a Foti e Nuno Santos, anche se a dare le indicazioni alla squadra è stato il preparatore atletico Rapetti, ha gestito la rosa concedendo un buon minutaggio a tutti ad eccezione di Solbakken e può essere soddisfatto del lavoro svolto in Algarve.

L’allenatore ha insistito sul 3-5-2 con Belotti attaccante di riferimento: il Gallo ha provato a rispondere sul campo alle voci di mercato realizzando un gol, dopo Belotti, a sinistra, e Pellegrini l’autorete iniziale di Artur Jorge, sfiorandone altri due. A segno anche Pellegrini, poi un’autorete di Kristensen prima di un altro autogol, stavolta di Gonçalo Silva, e della rete del 4-2 di Maxuel. Dopo la partita la squadra è rientrata nella notte nella Capitale. Domenica alle 19.30 i giallorossi affronteranno il Tolosa in Francia. Il match, fanno sapere da Trigoria, non è al momento in dubbio, nonostante i media francesi abbiano lanciato l’allarme per il terreno di gioco in fase di rifacimento per la nuova stagione.