Pogba: “La Roma una grande squadra. Mourinho? Sarei felicissimo di vincere contro di lui”

Paul Pogba, neo acquisto della Juventus che con i bianconeri ha firmato un contratto fino al 2026, si è messo agli ordini di Massimiliano Allegri già nella giornata di lunedì e oggi si è presentato in conferenza stampa alla Continassa. Il numero 10 ex Manchester United dopo aver parlato dei tifosi e del suo ritorno a Torino ha fatto una riflessione sulla Roma. “Affronteremo Mourinho alla terza giornata. Giocheremo con la Roma che è una grande squadra. Non ho pensato a Mourinho, ma solo a vincere tutte le partite. Sarei felicissimo di vincere contro di lui, contro Inzaghi, ovunque. Voglio solo vincere”.