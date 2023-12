Sabato ci sarà Juventus-Roma, la sua partita: che cosa s’aspetta?

“Ricordo che quando ero a Roma era sempre dura andare a giocare allo Stadium. La Roma viene da una grande vittoria sul Napoli, ha avuto assenze importanti ma Mourinho è riuscito comunque a trovare un equilibrio. Mou è un grande allenatore ma anche lui sa che non sarà facile perché la Juve è in un buon momento. Mi aspetto una partita tattica e con pochi gol”.

Vlahovic-Chiesa da una parte e Dybala-Lukaku dall’altra: quale delle due coppie d’attacco è più forte?

“Eh, difficile scegliere. Il talento lo trovi da tutte e due le parti, la coppia romanista però ha più esperienza. Forse come numeri stanno facendo meglio Lukaku-Dybala però la squadra è troppo dipendente da loro: quando mancano si sente. Nella Juventus questo non succede, anche se l’assenza di Chiesa sarebbe pesante: quando Fede sta bene nessun tecnico ci rinuncia, ha un’esplosività che mette tutti in difficoltà e può fare la differenza”.

Come lo vede Bonucci in giallorosso?

“A Leo auguro tutto il meglio, alla Roma si troverebbe bene e se arriverà la sua esperienza potrà essere importante”.