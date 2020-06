Mercato, ufficiale: la Juventus cede Pjanic al Barcellona

È ufficiale: la Juventus ha comunicato di aver perfezionato lo scambio con il Barcellona per il passaggio di Arthur in bianconero e di Pjanic in blaugrana. Arthur è stato acquistato a titolo definitivo con un contratto quinquennale a fronte di un corrispettivo di 72 milioni di euro pagabili in quattro esercizi (più eventuali 10 milioni a certe condizioni). Contestualmente è stato ceduto a titolo definitivo Pjanic ad una cifra pari a 60 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.