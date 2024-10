Pisilli tra Spalletti e De Rossi: “Li ringrazierò sempre”

La Gazzetta dello Sport – Chissà come dev’essere, vivere gli ultimi due mesi come ha fatto Niccolò Pisilli. Basterebbero anche solo gli ultimi 15 giorni, con il primo gol in Serie A, la convocazione in Nazionale e poi l’esordio. “È un sogno che si è avverato, dovrò ringraziare per sempre mister Spalletti per l’opportunità che mi ha dato”, ha detto il centrocampista. Uno che l’opportunità se l’è cercata. E il ct non vedeva l’ora di concedergliela.

Pisilli è l’ottavo giocatore fatto debuttare in azzurro da Spalletti, dentro un processo di ringiovanimento totale: l’età media di questo gruppo è 24,8, a Euro 2024 era 26,9. “Negli ultimi due mesi mi sono successe tante cose, io mi sto godendo tutte queste emozioni – ancora il romanista -. De Rossi? Ogni tanto ci sentiamo, è un’altra persona a cui non smetterò mai di dire grazie”.

Foto: [Andreas Solaro] via [Getty Images]