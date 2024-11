Corriere della Sera (G. Piacentini) – A parte Mancini, che sarà al suo posto in difesa, quella di oggi dovrebbe essere una Roma senza “senatori”. Cristante e Pellegrini, infatti, rischiano di rimanere fuori per scelta tecnica. In mezzo al campo Juric dovrebbe riproporre la coppia Le Fée-Koné, con Cristante in panchina. Anche il capitano è a forte rischio esclusione. “Non ho ancora deciso se giocherà”, ha detto ieri Juric, che poi ha spiegato meglio le sue scelte.

“Quando ho messo Pisilli al posto di Pellegrini l’ho fatto perché Pisilli faceva le cose che chiedevo. So che è pesante, ma devo essere onesto e scegliere il calciatore che fa meglio le cose che chiedo, non devo nascondermi dietro ai problemi: se Pisilli mi dà più garanzie di Pellegrini allora metto lui, anche se è un ragazzino”.

Senza Dybala, alle spalle di Dovbyk toccherà a Pisilli e a uno tra Soulé e Baldanzi: quest’ultimo è stato tra i meno peggio in Europa League contro l’Union St. Gilloise, dove è partito titolare, prima di lasciare il posto proprio all’argentino a 10’ dalla fine. Col Bologna (tv su Dazn, arbitro Marini) la staffetta potrebbe essere invertita, con Soulé dall’inizio e Baldanzi in panchina. In difesa tornerà Ndicka, che ha recuperato dal virus influenzale che lo ha tenuto fuori in Belgio.

Foto: [Andreas Solaro] via [Getty Images]