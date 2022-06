Pisa, traballa la panchina di D’Angelo: c’è l’idea De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe presto esordire come primo allenatore. L’ex capitano della Roma, ora collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale, è tra i pensieri del Pisa. Il club toscano, che ha mancato per un soffio la promozione in A, dove vi è approdato il Monza di Galliani e Berlusconi, sta infatti riflettendo sulla guida tecnica della prossima stagione.

Il tecnico Luca D’Angelo è a forte rischio e tra le prime suggestioni ci sarebbe proprio quella di affidare la panchina a DDR. Se ne saprà di più la prossima settimana. Lunedì è previsto infatti l’arrivo a Pisa di Alexander Knatser, proprietario del club. Lo riporta gianlucadimarzio.com.