L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita de match dell’Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

Terza partita, stessa formazione che sicurezza le da questo undici?

“Da certezze perché lavoriamo insieme da un po’ di tempo ma solo giocando insieme possiamo migliorare”.

Dal punto di vista tattico, la posizione di Calabria sarà ancora una volta molto interna al campo?

“Dipenderà dall’uscita della Roma sui nostri terzini, da lì capiremo come uscire e mettere i nostri esterni nell’uno contro uno, dove sono molto forti”.

Emozioni e sensazioni sull’ incontrare di nuovo Donnarumma e Tonali in Champions?

“Mi è piaciuto non vedere né timori ne ansia nei miei giocatori per il sorteggio. Siamo il Milan e dobbiamo sempre giocare con il pensiero di vincere. Per gli ex sono felice di ritrovarli, li saluterò sicuramente”.