Pioli: “La vittoria della finale Allievi Nazionali contro la Roma è la più bella soddisfazione da allenatore”

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Federico Balzaretti su Dazn. Il tecnico del Milan – prossimo avversario della Roma di Mourinho – si è soffermato su diversi argomenti. Queste le sue parole.

Sugli esordi da allenatore.

Mi era stato offerto un contratto da team manager di una prima squadra, ma non era quello che volevo. Io volevo stare sul campo, ho fatto tante esperienze che mi hanno aiutato tanto, sia quelle positive che quelle negative. Ho uno staff che mi aiuta nel quotidiano perché mi tolgono un po’ di lavoro nella preparazione del singolo allenamento così che io mi possa concentrare di più con i video-analisti sulla preparazione della partita. Questa è una parte del mio lavoro che mi piace tantissimo. Mi piacciono anche questi periodi in cui si gioca tanto.

Il giorno più bello da allenatore?

Ho avuto tanti momenti belli e ricordi positivi. Credo che la prima esperienza professionale in una prima squadra chiusa con la salvezza della Salernitana sia stata veramente importante. La più bella soddisfazione forse è stato però la vittoria del campionato con gli Allievi Nazionali del Bologna in finale contro la Roma (stagione 2000/2001, ndr). In quei due anni i ragazzi avevano fatto un percorso incredibile.