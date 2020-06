Milan, Pioli: “Stagione finita per Musacchio, Duarte potrebbe esserci contro la Roma. Ibra sarà valutato la prossima settimana”

Il Milan si appresta a tornare in campo contro il Lecce, ma non mancheranno le assenze per i rossoneri. Oggi l’allenatore milanista Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, elencando anche le situazioni dei giocatori in via di recupero, che potrebbero dunque scendere in campo contro la Roma il 28 giugno, ma specificando anche che ci sarà un’assenza certa. Queste le sue parole:

“Sono tre i giocatori che non saranno convocati. Ibrahimovic sta meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione e impegno. Per Musacchio purtroppo la stagione credo che possa essere terminata. Duarte potrebbe essere disponibile per la prossima gara”.