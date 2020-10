Pioli: “Contro la Roma volevamo vincere, siamo usciti dal campo con qualche rimpianto”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, tornando a parlare anche del pareggio con la Roma per 3-3 in campionato. Queste le sue parole:

“Certamente dobbiamo sempre ambire ad ottenere il massimo da ogni partita. Contro la Roma volevamo vincere, siamo usciti dal campo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. E’ positivo che i ragazzi non siano completamente soddisfatti del risultato, è importante cercare di pretendere ancora tanto da noi stessi. E’ la strada giusta da seguire”.