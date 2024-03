Il Messaggero (G. Lengua) – Lunedì 1° aprile, Daniele De Rossi giocherà la giornata numero 30 in Serie A e a differenza di Mourinho si trova al quinto posto a tre punti di distanza dal quarto, ma come José rischia di ritrovarsi con parte della rosa decimata. Da che poteva sbizzarrirsi nello schierare in ogni gara una formazione diversa, adesso potrebbe esser costretto a fare delle scelte obbligate.

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Azmoun che dopo il gol segnato con il suo Iran al Turkmenistan nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026, si e accasciato a terra toccandosi la coscia sinistra. I tempi di recupero rischiano di essere lunghi, c’è chi ipotizza un mese o un mese e mezzo. Il giocatore nelle prossime ore rientrerà a Trigoria, si sottoporrà ad esami strumentali e sarà seguito dai me dici del club. Fortuna ha voluto che Tammy Abraham sia tornato.

Ha lasciato la Nazionale Under 21 anche Baldanzi per un problema all’adduttore sinistro. Si sta allenando a parte e sottoponendo a terapie per tentare di recuperare il prima possibile. Con è lui c’è anche Bove per un trauma al piede sinistro.