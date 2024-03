La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Certo, la tegola Azmoun non ci voleva, ma tant’è. Un infortunio fastidioso, quello al bicipite femorale, che richiederà riposo, terapie e allenamenti di intensità graduale, proprio nella fase cruciale della stagione. Nella quale De Rossi potrà in ogni caso contare su Dybala e Lukaku, che ieri si è allenato regolarmente col Belgio e martedì dovrebbe giocare dal primo minuto contro l’Inghilterra. Lo staff medico della Roma, inoltre, conta di recuperare per la sfida col Lecce del primo aprile anche Baldanzi.

Il concetto di fondo lo ha chiarito in prima persona il tecnico, prima della sfida col Torino: “Il primo giorno che ho visto Lukaku e Abraham vicini ho pensato: “Vorrei farli giocare insieme”.

E la nuova formula prevede già un modulo offensivo dedicato ai due colossi: ovvero il 4-3-1-2, con Dybala “dieci” puro alle spalle dei due attaccanti e il centrocampo di lotta e di governo con Pellegrini insieme a Paredes e Cristante. La soluzione della coppia d’attacco inedita, del resto, piace anche a Big Rom. Dal momento che il belga si è sempre trovato bene con un partner che lo aiuti contro i marcatori avversari.