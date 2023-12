Il Tempo (L. Pes) – La Roma cerca di fare cassa. Pinto ha un budget molto ridotto per operare sul mercato: circa due milioni complessivi da utilizzare per cartellini e ingaggi. Proprio per questo le uscite possono aiutare, e il primo nome sul taccuino è quello di Matias Vina. Il terzino è da qualche settimana nel mirino del Flamengo, oltre al timido interessamento del Corinthians. I giallorossi sono pronti a lasciarlo partire ma restano inamovibili sul prezzo fissato: servono 10 milioni. E i carioca sono pronti ad offrirne non più di 6.

Un altro nome sulla lista dei possibili partenti è quello di Spinazzola. A Trigoria non c’è alcuna intenzione di trattare un rinnovo, per questo il suo agente Lippi si sta muovendo per provare a portarlo via già a gennaio con un indennizzo a favore della Roma. Nelle ultime ore qualche sirena araba è suonata, in particolare con l’interessamento dell’Al Hilal. Sul mercato in entrata ancora fredde le piste che portano al difensore con i nomi di Soyuncu e Kehrer che restano in cima alla lista degli obiettivi di Pinto.