In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e commissario tecnico della Nazionale, ha parlato della sfida tra la Juventus e la Roma. Queste le sue dichiarazioni: Direi, prima di tutto, vittoria meritata. In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa di più della Roma”.

La solidità della difesa di Allegri è una garanzia anche in prospettiva?

“Lì dietro non concedono un centimetro agli avversari. Sempre concentrati e sempre attenti. Va detto che la Roma li ha agevolati perché ha attaccato poco e male. Lukaku ha toccato pochi palloni e Dybala non era brillante”.