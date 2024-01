Sull’arrivo di Mourinho.

“Credo che tra il primo approccio e l’annuncio siano passati 14 giorni. Se penso alla proprietà e al modo in cui abbiamo ingaggiato Mourinho, li rappresenta molto bene. Lo hanno fatto velocemente senza clamore e sorprendendo tutti.”

Sull’arrivo di Dybala.

“Penso che siamo stati molto intelligenti nel gestire i tempi perché a fine stagione o all’inizio del mercato, se dovevamo andare a combattere con i club interessati, non avevamo la capacità. Per alcuni motivi alcuni club non erano in grado di concludere l’accordo in quel momento, mentre altri stavano cambiando allenatore. Quindi abbiamo capito il momento, ora o mai più. Quindi avevamo una settimana per fare questa cosa e durante quella settimana a Torino penso che abbiamo lavorato di nuovo molto bene come squadra: proprietà e allenatore pienamente coinvolti”.

Sull’atmosfera di Roma.

“Penso che sia giusto dire che non ci sono molte atmosfere come quelle che hai qui a Roma. I Friedkin ai Friedkin il hanno riportato questa unità tra la città e la squadra”.