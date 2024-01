È da poco terminata la gara tra Sassuolo e Fiorentina andata in scena al Mapei Stadium per 1-0. I neroverdi trionfano e conquistano i tre punti grazie alla rete di Pinamonti arrivata al 9′ del primo tempo. La gara è stata ricca di emozioni: due gol annullati per parte e un rigore di Bonaventura parato da Consigli. La squadra di Italiano si ferma e resta quindi momentaneamente quarta a 33 punti, con le inseguitrici Roma e Atalanta (a 28 e 29) che si scontreranno domani allo Stadio Olimpico. I neroverdi salgono in sedicesima posizione a quota 16 punti e a due distanze dalla zona retrocessione.