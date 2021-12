Pinto: “Mayoral è un grande professionista. Dobbiamo giocare tutte le partite come fossero una finale”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Spezia. Queste le sue parole:

PINTO A SKY SPORT

Centrocampista e terzino a gennaio?

Intanto pensiamo a vincere oggi, purtroppo o per fortuna ho vinto un campionato quando ero indietro di 7 punti, una volta l’ho perso avendo 7 punti avanti. Dobbiamo giocare tutte le partite come fossero una finale. Sul mercato siamo in linea con Mourinho, sappiamo di cosa abbiamo bisogno e sappiamo anche che il mercato di gennaio è un po’ diverso rispetto a quello estivo, pensiamo a fare il meglio per la Roma.

Mayoral via a gennaio? Vi piace Maggiore?

Non voglio parlare di altri calciatori. Su Mayoral dico che è un grande professionista, oggi avrà un’altra opportunità e per gennaio vediamo. Le porte della società sono sempre aperte in entrata e in uscita, ma adesso non ci pensiamo. Mayoral ha fatto bene quando chiamato in causa.