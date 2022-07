Pinto: “Colpito dall’empatia di Dybala”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Quando ha presentato Paulo Dybala, Tiago Pinto non è riuscito a nascondere la sua soddisfazione. “Provo a dirlo in italiano: penso che sia una gioia avere la Joya. Per portare un calciatore come Paulo a Roma c’è stato bisogno di un grande lavoro di squadra: mi sento di ringraziare la società, il mister che è stato anche abbastanza importante e lo staff di Paulo che, secondo me, ha aiutato a creare questa partnership. Non c’è bisogno che io parli delle sue qualità, ma in questi giorni mi ha fatto piacere vedere il suo coinvolgimento e la sua empatia con la squadra: questo dimostra che, al di là del grande giocatore che è, c’è anche una grande voglia di fare bene con la Roma. È un piacere enorme avere un giocatore del suo spessore nella Roma, questo dimostra la credibilità e l’ambizione del progetto“.