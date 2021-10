Pinto ancora sugli arbitri: “Ci siamo fatti sentire”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “La Roma non si nasconde dai risultati, quando perdiamo dobbiamo capire cosa migliorare. Purtroppo in due partite abbiamo avuto due criteri diversi di arbitraggio“. Tiago Pinto torna sulla questione arbitrale, sollevata con forza da Mourinho dopo le gare con l’Udinese (espulsione di Pellegrini) e Lazio (rigore non concesso a Zaniolo e mancata espulsione di Leiva).

“Ci siamo fatti sentire – le parole del g.m. – ma non vogliamo la guerra con nessuno. Non possiamo nascondere che contro l’Udinese e la Lazio siamo stati danneggiati. Di scudetto non abbiamo mai parlato: siamo ambiziosi ma abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo un progetto a lungo termine. Il rinnovo di Pellegrini? Abbiamo la stessa volontà, ne riparleremo in futuro“.