Pinto: “Abraham può fare meglio. L’importante è che la squadra vinca. Zaniolo ha bisogno di libertà”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Vitesse. Queste le sue parole:

PINTO A SKY SPORT

Attacco della Roma. Bene Abraham, benissimo. Stanno producendo poco gli altri. Servirebbe una seconda punta prolifica?

Su Tammy sta facendo bene, ma può fare meglio. Ha qualità, forte tecnicamente. Su tutti gli altri penso che è il momento della stagione. È vero che ci mancano gol, ma sono sicuro che col lavoro e un momento di fortuna riusciamo. L’importante è che la squadra vinca. Ho la certezza che il lavoro col mister porteremo a casa i risultati.

Zaniolo lo vede come seconda punta o più mezzala?

Io la prima cosa: non posso paragonarmi a Bergomi. Io sono d’accordo. Zaniolo ha una potenzialità incredibile. Ha bisogno di libertà. Può fare diversi ruoli. Chiaro che il nostro modulo è diverso dall’Italia. Con la esplosività deve avere spazio. Non lo vedo come seconda punta. Il mister lo gestisce come crede.

Quanto può condizionare un altro anno senza Champions? Un aspetto di Mourinho che è davvero speciale?

Sul progetto quando abbiamo cominciato sapevamo che era di 3 anni. È importante affermare le idee a prescindere il risultato. Affianco a questi tifosi possiamo fare una buona stagione. In questi tre anni avremo una squadra per vincere. Su Mourinho ti dico la verità sono portoghese, 5 anni fa Manchester United-Benfica lui ha detto di ricordarsi di me. Io non avevo parlato. Al di là dell’allenatore quello che mi colpisce è la motivazione che lui ha nel lavoro. Incredibile con la sua carriera, lavora tutto il giorno con impegno. Questo mi ha sorpreso di più.