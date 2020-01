Piccola Roma, la Juve vince facile

Uno dei piatti più difficili da digerire per la tifoseria della Roma nell’era Pallotta. Alla fine del primo tempo la Juventus è già sopra per 3-0 e ai bianconeri è bastato pigiare leggermente il piede sull’acceleratore per vincere. I giallorossi si piegano come una canna al vento sotto i colpi di Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Il primo gol arriva su pasticcio di Florenzi, il raddoppio è un regalo di Mancini, il tris nasce da una dormita generale della squadra. Nella ripresa la formazione di Sarri ha tirato i remi in barca e la Roma ha trovato un palo clamoroso con Kalinic, a porta vuota, e il bel gol di Under prima dell’errore di Florenzi davanti a Buffon. Fonseca: “Sono molto preoccupato per il derby viste le assenze. Dal mercato ci servono uno-due giocatori. Ora cerchiamo di recuperare qualcuno perché con la Lazio sarà dura“. Lo scrive Leggo.