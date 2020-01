Piazza di Spagna ora è a Trigoria

I rinforzi di inverno parlano spagnolo e sono Carles Perez e Gonzalo Villar, entrambi nati nel 1998 hanno la stessa età di Ibanez, arrivato qualche giorno fa e che ieri ha svolto il primo allenamento con i compagni. Perez è un’ala destra di piede sinistro, sarebbe l’ideale per il gioco di Fonseca. Gli chiederà di dar profondità alla squadra, di accentrarsi e creare superiorità numerica. E’ stato lanciato dal tecnico Garcia Pimienta con cui ha vinto una Youth League segnando 7 gol in 9 partite. Nella Primavera ha rubato l’occhio tanto che Valverde ne ha chiesto la promozione in prima squadra. L’ha schierato titolare 3 volte su 5 nelle prime partite della Liga, nell’attesa che Messi recuperasse dall’infortunio al piede. Contro l’Inter in Champions ha segnato il suo primo gol in Europa. Si dice un gran bene anche di Villar che di recente si è ritagliato un ruolo importante nella Spagna Under 21. E’ elegante e tecnico, gioca a testa alta, si inserisce in attacco e ha un gran tiro. Il punto debole è la foga agonistica che gli ha fatto prendere 9 gialli in 20 presenze stagionali. Qualcuno lo ha paragonato a Fabian Ruiz e il suo ruolo perfetto è nella mediana di un 4-2-3-1. Lo riporta il Corriere dello Sport.