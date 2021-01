Piano della Questura contro gli affollamenti fuori dall’Olimpico

Corriere della Sera – Derby a porte chiuse, ma rischio di ultrà in strada attorno allo Stadio Olimpico. Il timore infatti è che stasera frange di tifosi vogliano presentarsi al Foro Italico per accompagnare e accogliere i pullman della Lazio e della Roma prima della partita.

I luoghi di assembramento sono sempre gli stessi: Ponte Milvio e piazza Mancini per i biancocelesti, Ponte Duca d’Aosta e l’Aula Bunker per i giallorossi. Non si può escludere che alcuni rimangano comunque fuori dall’Olimpico per far sentire ai giocatori comunque il loro sostegno. La Questura ha messo a punto un piano di ordine pubblico per tenere separate le due tifoserie.