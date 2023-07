Il Comune di Roma ha celebrato i 40 anni del secondo Scudetto giallorosso. In Campidoglio, sono stati ospitati alcuni dei protagonisti della squadra di Viola, storico presidente. C’è stata anche la presentazione del libro “Campioni“, e tra i partecipanti anche Righetti, Superchi, Oddi, il vice allenatore Tessari, il dottor Aliccio e Riccardo Viola.

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea capitolina ha aperto l’evento dicendo: “Celebriamo i 40 anni dalla conquista dello scudetto della As Roma. È doveroso onorare pagine sportive importanti della nostra città. Rendiamo omaggio ai protagonisti e a tutti i componenti della squadra giallorossa di quella magnifica stagione, ancora oggi ricordati con affetto ed emozione, a partire dal presidente Dino Viola e dall’allenatore, il Barone Nils Liedholm. Il 1983 fu tra l’altro un anno sportivo incredibile per Roma, con il doppio scudetto nel calcio e nel basket, per una gioia collettiva che ancora ci rende orgogliosi. Ringrazio gli autori del volume ‘Campioni’ perché ci raccontano e fanno rivivere un momento storico per l’As Roma”.

Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento: “Oggi vogliamo celebrare una squadra vincente che ci ha regalato delle emozioni memorabili, facendoci sentire parte di una impresa straordinaria. Dopo aver ricordato lo storico scudetto conquistato sempre quell’anno nel basket, oggi vogliamo festeggiare i ‘ragazzi’ di mister Nils Liedholm autori di una strepitosa stagione calcistica. Si tratta di campioni che hanno reso grande la nostra città, in un momento storico davvero magico per Roma, e che hanno segnato la storia del calcio per personalità, forza e carisma. Sono stati punto di riferimento per intere generazioni, in un periodo in cui i calciatori non erano ancora superstar milionarie ma soltanto veri sportivi. E sono certo che, per la ricercatezza dello stile e per la precisione nella tecnica, quelle prodezze saprebbero suscitare ancora il boato dei tifosi”.