Petrachi: “Con Fonseca tutto è possibile”

Ieri Gianluca Petrachi ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club. Queste alcune delle sue parole riportate da Il Tempo: “Dopo la partita pareggiata a Genova contro la Sampdoria c’è stato un lungo confronto tra noi: squadra, allenatore e Direttore Sportivo. In quel momento penso che si sia fortificato il nostro gruppo. In quel momento sono usciti fuori i veri valori dello spogliatoio. I ragazzi hanno iniziato a dare le risposte che cercavamo. Hanno intrapreso la stagione con coraggio, come vuole il mister. La Roma ha iniziato a essere una squadra guardata da tutti con occhi diversi.“