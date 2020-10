Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ieri pomeriggio Perotti si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Fenerbahce: “E’ stato difficile lasciare la Roma, ma credo di aver preso la decisione giusta“. Per qualche ora la trattativa si è interrotta per qualche dubbio del club turco sulle condizioni fisiche del giocatore. Ci ha pensato Emre a sbloccare l’affare: “Mi ha chiamato, è stato decisivo per il mio trasferimento“, dice l’ex giallorosso.