Perotti l’uomo Champions, Mkhitaryan il suo rivale

L’unico ballottaggio di Roma-Torino per sponda giallorossa riguarda Perotti e Mkhitaryan. Si sono alternati a inizio stagione, per poi scivolare alle spalle di Kluivert (ancora non pronto) e tornare infine alla ribalta per l’infortunio dell’olandese. Finora nelle ultime uscite il dubbio tra i due c’è sempre stato, ma alla fine Fonseca ha optato tutte le volte per l’argentino, che anche quest’anno è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, nonostante la grande concorrenza. Il tecnico lusitano però ha un debole anche per Mkhitaryan, capace in 426 minuti di mettere a segno 3 reti, spesso dalla panchina. Proprio questa dote di accendersi subito, avvantaggia Perotti per un posto nell’undici titolare. Lo scrive Il Messaggero.