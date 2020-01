Perez si sente già pronto per convincere Fonseca

Ieri, dalla Spagna, è arrivato il classe 1998 Carles Perez. Oggi svolgerà il suo primo allenamento, a Trigoria, agli ordini di Fonseca. Il suo primo obbiettivo è quello di essere subito convocato per la trasferta di Sassuolo, ed avendo giocato soltanto 11 minuti questa mese, è carico e in una buona condizione fisica. Setien, suo ex allenatore, ha parlato proprio ieri del suo addio alla maglia blaugrana: “Abbiamo e parlato ed abbiamo preso una decisione condivisa, la Roma è una buona opzione“. Intanto dalla Cina, Elshaarawy, vuole ritornare a Trigoria. Lo Shangai Shenhua sarebbe disposto ad accontentarlo ma soltanto per una cifra intorno ai 25 milioni. Petrachi ha proposto una scambio con Perotti. In uscita, invece, la società giallorossa conta sempre di vendere Juan Jesus, il quale non ha ancora trovato l’accordo con la Fiorentina. Lo riporta Il Corriere dello Sport.