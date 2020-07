Peres: “Sono felice di dare il mio contributo. Siamo stati concentrati fino alla fine. Ho capito che per stare alla Roma si deve cambiare pensiero e atteggiamento, si deve fare il professionista”

Bruno Peres, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Spal-Roma 1-6. Queste le sue parole:

PERES A ROMA TV

Sei felice per la doppietta?

Sono felice per i due gol ma di più per la vittoria, dovevamo vincere ed erano tre punti importanti. Sono felice di dare il mio contributo insieme alla squadra. Non abbiamo mollato un attimo, siamo stati concentrati fino alla fine.

Come hai costruito la fiducia di Fonseca?

Quando sono arrivato il mister ha parlato con me, mi ha spiegato bene le cose che dovevo fare. Ho capito che per stare alla Roma si deve cambiare pensiero e atteggiamento, si deve fare il professionista. Il consiglio che mi ha dato è stato importante e sto cercando di fare tutto quello che mi hanno detto, certamente sa le cose che dice. Sono felice di aiutare i miei compagni.

Questo modulo ti valorizza?

Si, mi aiuta tanto. È un modulo in cui sono già abituato a giocare. Stare davanti per noi terzini è più facile, possiamo arrivare vicino a Dzeko, Kalinic e siamo sempre di più dentro l’area.

Per chi era il tuo cuore?

Non posso dirlo ancora, è un segreto, ma è per una persona importante.