Peres: “Per noi oggi è importante. È una partita che dobbiamo portare a casa”

Bruno Peres, terzino della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Benevento-Roma. Queste le sue parole:

PERES A SKY SPORT

Hai guardato la classifica? Stasera il Benevento, poi c’è Roma-Milan, si possono aprire scenari interessanti…

Credo di sì, stiamo facendo passo dopo passo. Credo che questo per noi è importante oggi è una partita che dobbiamo portare a casa, rispettando l’avversario. Dopo penseremo alle altre partite, oggi per noi è una finale, una partita importantissima. Dobbiamo vincere e portare i tre punti che saranno importanti per le prossime partite.