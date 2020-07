Peres, notte da incubo: sequestrano l’attico in cui vive ma lui non c’entra

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sono stati giorni da incubo per il terzino della Roma Bruno Peres. Prima l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Napoli al San Paolo, poi il sequestro dell’attico dove vive nella nottata tra domenica e lunedì. Verso le quattro del mattino è stato svegliato dai Carabinieri e dopo tutti gli accertamenti li ha fatti entrare, consentendo il sequestro dell’immobile da circa 3 milioni di euro. Sollevato almeno dall’aver compreso la sua estraneità dalle indagini. L’operazione riguarda invece 28 persone tra cui il proprietario della casa indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, emissione fatture false ed altro. Bruno Peres ha avuto la “colpa” di essere solo il conduttore della casa.