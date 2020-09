Per Milik è ancora rimpallo con De Laurentiis

Il Tempo (F. Biafora) – Per il futuro di Arkadiusz Milik, nello scorso weekend non sono stati fatti passi in avanti. Tutti i protagonisti della vicenda non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulle varie questioni in ballo, con l’entourage del giocatore che ha confermato il cambio d’offerta da parte di Dan Friedkin. Ora la Roma ha presentato una nuova proposta a De Laurentiis, con una modifica per ciò che riguarda una parte dei bonus. Nel frattempo, viene ribadito che le visite mediche sono state superate senza problemi, come comunicato dalla Roma: “Smentiamo qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutriamo profonda stima e rispetto. Respingiamo l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore”.