Per il nuovo stadio si cerca il quartiere più “giallorosso”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Uno stadio nel cuore pulsante del tifo romanista, oppure in un’area meno popolare, ma più fattibile nel breve. I Friedkin stanno studiando i quartieri a maggiore densità giallorossa, affidandosi ad esperti locali per selezionare quante più zone possibili. Preparandosi al Tavolo tecnico con la sindaca Raggi che andrà in scena passati i trenta giorni entro i quali Eurnova potrà bloccare la procedura di revoca amministrativa del progetto di Tor di Valle.

Leggi anche: Emergenza Roma: ci sono altri 2 casi

La Roma ascolterà anche le proposte del Comune in una collaborazione fattiva con le Istituzioni cittadine per le migliorie c he saranno necessarie nel circondario. Tra le aree c’è quella dell’ex Velodromo all’Eur. Non sembrerebbe avere controindicazioni particolari, ma vede il parere non favorevole di Eur Spa.