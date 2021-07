Per il caso tamponi terzo grado rinviato a settembre

La Gazzetta dello Sport (E.Esposito) – Bisognerà attendere settembre prima di porre la parola fine sul caso Lazio-tamponi. Le udienze, a cui avrebbero fatto seguito le sentenze, di fronte al Collegio di garanzia presso il Coni fissate per il prossimo lunedì sono state infatti rinviate a dopo l’estate in seguito alla richiesta dell’avvocato Gentile di procedere a sezioni unite. Si tratta dei ricorsi (separati) al terzo e ultimo grado di giustizia sportiva presentati da Claudio Lotito e dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia dopo le condanne per le violazioni dei protocolli Covid.

Il 30 aprile la Corte d’appello federale, inasprendo la pena del primo grado, aveva punito il presidente biancoceleste con 12 mesi di inibizione, confermando invece i 12 ai due medici. Per Lotito si è trattato di una sentenza pesantissima visto che, avendo già ricevuto in passato oltre due mesi di squalifica, ha superato i 12 mesi più un giorno di inibizione in dieci anni che determinano la decadenza dell’incarico di consigliere federale. Per questo il ricorso al Collegio di garanzia è tanto importante. Stavolta a difenderlo non dovrebbe esserci il suo storico legale Gian Michele Gentile, che lavorerà per i due medici, ma l’avvocato Romano Vaccarella, consulente già scelto dalla Lazio nella causa (persa) contro il Torino.