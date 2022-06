Per Frattesi la chiusura è più vicina

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dopo Matic, Frattesi. Tiago Pinto vuole chiudere per l’azzurro del Sassuolo. Con il club emiliano il dialogo è avviato da tempo, Carnevali vorrebbe inserire Volpato e Bove nell’operazione. La famiglia Frattesi spinge per questa soluzione. Madre romanista, padre laziale, tutti sperano in questo ritorno. Anche per Davide. quasi una rivincita, dopo essere rimasto male a suo tempo per non essere stato riscattato dalla Roma.

Occhio all’Atletico Madrid, disposto a pagare i trenta milioni che vuole il Sassuolo. Già questa settimana dovrebbero registrarsi passi in avanti nella trattativa con la Roma. Frattesi è sulle spine, spera che questa situazione si risolva in fretta. Saranno inseriti giovani.

Non Bove, che Mourinho considera incedibile e vuole tenere in rosa assolutamente. Edoardo ha un contratto fino al 2025 e come caratteristiche somiglia a Frattesi. In Emilia potrebbe andare Volpato e uno tra Tripi e Felix.