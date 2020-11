Per Fonseca resta l’emergenza. Smalling ci prova

La Repubblica (F. Ferrazza) – Chris Smalling, bloccato nei giorni scorsi da un’intossicazione alimentare, spera di festeggiare il suo compleanno – domani compie 31 anni – in campo contro il Parma. Sarebbe un’ottima notizia anche per Paulo Fonseca, costretto a fare a meno in difesa di Kumbulla e Fazio, positivi al Covid-19. Per lo stesso motivo, out anche Edin Dzeko, il cui tampone non si è ancora negativizzato. Avere l’inglese al centro della difesa darebbe garanzia di solidità. Nel caso in cui però Smalling non dovesse riuscire ad essere a disposizione, Fonseca opterebbe per Cristante al centro del reparto, con Ibanez e Mancini ai suoi lati. In attacco, senza Dzeko, spazio a Borja Mayoral.