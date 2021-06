Per Calafiori un altro esame… di maturità

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – In attesa della sua nuova avventura nella Roma di Mourinho, ieri Riccardo Calafiori si è accontentato di un’altra maturità, quella scolastica. Festeggiata ovviamente con la famiglia e con un post su Instagram (“Maturo”, con tanto di cuore). Poi via, verso la seconda parte delle vacanze, stavolta nel Salento, a Porto Cesareo, dopo aver staccato per un po’ ad inizio mese nel mare caraibico di Santo Domingo. Dal 6 luglio, poi, Calafiori andrà a caccia di un’altra maturità, quella calcistica, da raggiungere sotto l’ala protettrice e l’occhio vigile di José Mourinho.