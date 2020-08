“Pensare positivo, okay ma adesso si esagera…”

Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Preoccupazione, arrabbiature, ma anche l’immancabile ironia. Sono questi gli stati d’animo manifestati dai tifosi della Roma alla notizia sulla positività al Covid-19 di Bruno Peres e Justin Kluivert, che seguono quelle di Mirante e Carles Perez. La preoccupazione che il numero possa crescere è tanta. “Qui mi sa che in ritiro ci andranno i figli di Totti. C’è il rischio che non cominciamo il campionato“, il commento di una tifosa su Twitter. “Volevamo tornare a pensare positivo con Friedkin, ma così sembra esagerato“, ma anche “Speriamo che Kluivert non abbia contagiato anche il suo procuratore Mino Raiola, perchè altrimenti addio cessioni“. Altri utenti vorrebbero invece la loro cessione e fanno sapere di non volerli mai più nella rosa a disposizione di Fonseca. Secondo i tifosi vi è una grossa mancanza di professionalità dei calciatori che portano a questi contagi. “Credo che i calciatori, di qualsiasi squadra, considerando i soldi che guadagnano, dovrebbero essere molto più attenti a come si muovono e a quello che fanno“. Qualcuno fa notare come la Roma sia la squadra più colpita e chiede un intervento societario: “Abbiamo più contagiati noi di tutte le altre squadre della Serie A, perché la società non interviene?”. Non sono mancate però le manifestazioni di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione. “Justin riprenditi presto, non vedo l’ora di rivederti in campo con la maglia della Roma“, uno dei commenti su Instagram. “Supereremo anche questa, guarisci presto“. Perchè alla fine quello che conta per i tifosi, è il bene della Roma.