Pellegrini, Zaniolo e l’ultimo desiderio di Fabio

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Un amore che non si può spiegare. O forse sì, se quell’amore ti strappa un sorriso negli ultimi istanti di una vita che ti ha riservato dolce e crudele. È quello che hanno cercato di fare Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, inviando a Fabio Ridolfi un videomessaggio di affetto e vicinanza.

Quello del capitano della Roma è stato visto da Fabio, quello di Nicolò per motivi di tempo no, ma il suo affetto è comunque arrivato alla famiglia. Da ieri Fabio non c’è più e ha smesso di soffrire, ma quell’amore lo ha sentito fino all’ultimo istante.

Per questo, quando gli hanno chiesto di esprimere un desiderio, ha chiesto la possibilità di incontrare i suoi giocatori preferiti. Non ce ne è stato il tempo, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro.