Pellegrini, Zaniolo e Diawara: Roma, il futuro è adesso

La matematica è un’opinione. Lorenzo Pellegrini: 23 anni. Amadou Diawara: 22 anni. Nicolò Zaniolo: 20 anni. In totale fanno 65 ma anche 247 presenze in Serie A e 24 gol. Pellegrini è romanista da sempre e la sua volontà di restare nella Capitale agevolerà la trattativa per rinnovare il contratto e togliere quella clausola da 30 milioni che pende come una spada di Damocle sulla testa della Roma. Zaniolo romanista ci è diventato. L’ex Inter deve essere incedibile oppure i proclami sono solo parole. Diawara si è guadagnato la fiducia di Fonseca con il lavoro. Si. tagliato le vacanze dopo la Coppa D’Africa per mettersi subito al lavoro. Adesso è un punto di forza. Lo riporta Il Corriere della Sera.