Questo Pellegrini vola verso il top

Corriere dello Sport (R. Maida) – A 24 anni il percorso di crescita di Lorenzo Pellegrini sembra quasi completato. Dopo le giovanili romaniste, i due anni al Sassuolo, e qualche difficoltà iniziale ad inserirsi nella Roma dei grandi, con Fonseca il numero 7 ha compiuto il salto definitivo. Entrato a gara in corso contro la Sampdoria, ha confezionato il nono assist in campionato, grazie ad una giocata di talento, che ha portato Ranieri, tecnico avversario, a dire: “Lorenzo non fa giocate da campione. Lorenzo è un campione“. L’intesa con Dzeko è un fattore in più: 5 dei suoi assist sono stati finalizzati proprio dal centravanti bosniaco. Se contro i blucerchiati è dovuto partire dalla panchina per un affaticamento muscolare, nella prossima gara contro il Milan Pellegrini sarà lanciato da titolare, libero di spaziare ed inventare sulla trequarti. Poi ci sarà da capire il suo futuro, ma l’addio di Petrachi sembra aver rafforzato il suo legame con la Roma.