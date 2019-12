Pellegrini verso il rinnovo e un futuro con la fascia

La porta sul futuro di Lorenzo Pellegrini si aprirà rinnovando con la Roma. Un destino da predestinato, dall’incoronazione di Totti al futuro da leader della sua squadra del cuore. La fascia quindi potrebbe mantenere una linea ereditaria di capitani romani. Attualmente la fascia è sul braccio di Alessandro Florenzi, giocatore ferito dalle tante panchine che in questo mese aveva anche pensato all’addio. Le ultime tre gare da titolare però sembrerebbero averlo tranquillizzato e a questo punto dovrebbe terminare la stagione in giallorosso. Quindi per la fascia se ne riparlerà l’anno prossimo, quando Pellegrini sarà blindato dalla Roma. Lorenzo sta discutendo da settimane il nuovo accordo contrattuale con Petrachi: l’ingaggio sarà aumentato fino a 3 milioni a stagione, inoltre la clausola rescissoria potrebbe essere levata. Lo riporta La Repubblica.