Pellegrini verso il rinnovo: 4 anni e senza clausola

Il Messaggero (A.Angeloni) – Un capitano è andato, un altro è vicino al Milan e uno, Pellegrini, resta. L’accordo per il rinnovo verrà trovato a breve. Era nell’aria, ma le basi sono state messe ora. Le volontà si sono incontrate e le parti stanno ragionando su un accordo. L’occasione è servita anche per parlare di Zalewski e Ciervo: uno resta, l’altro verrà dato in prestito. Intanto per Pellegrini sparirà la clausola che Lorenzo non ha mai pensato di esercitare, ma che è stata vissuta come un macigno. Per quanto riguarda questo contratto si ragiona su un ingaggio vecchio stile, di alto livello, in linea con i calciatori più importanti della Roma e si penserà a un accordo quadriennale. Entro Ferragosto la Roma farà ricevere al ragazzo e al suo entourage una proposta scritta.