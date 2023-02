Lorenzo Pellegrini ha parlato nel prepartita della sfida contro la Cremonese. Queste le parole del capitano a Dazn:

Cosa temi?

No, sinceramente non credo avremo un approccio sbagliato. Tanti pensieri ci portano alla Coppa Italia. Siamo qui per vincere.

Sulla condizione fisica

Sto bene. Tante volte non mi sentivo al meglio per via delle tante partite e dei pochi allenamenti. Questo è un periodo in cui riesco a lavorare e starò sempre meglio.