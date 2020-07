Pellegrini sulla nuova maglia away: “Richiama quelle degli anni ’80, penso sarà apprezzata da molti tifosi”

Lorenzo Pellegrini approva la nuova maglia da trasferta della Roma. Il club giallorosso questa mattina ha infatti presentato la divisa away per la stagione 2020-21, ma più che la maglia del futuro è sembrato un ritorno al passato. Dal colletto giallorosso al lupetto di Gratton, c’è più di un elemento che richiama le divise anni ’80, come affermato dallo stesso centrocampista romano. Queste le sue parole al sito del club:

“Tutti ricordano lo stile delle maglie da trasferta dei primi Anni 80 con il colletto giallorosso. È possibile vederne l’influenza nel design di questa nuova divisa che penso sarà molto apprezzata dai tifosi“.