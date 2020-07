La Roma presenta la maglia da trasferta per la stagione 2020-21 – FOTO

Dopo aver presentato la prima maglia per la stagione 2020-21 e averla bagnata anche con un primo successo, contro la Fiorentina, la Roma rivela anche la maglia da trasferta. La divisa away dei giallorossi è caratterizzata da un color avorio e dal ritorno del colletto color rosso pompeiano, esaltato anche da una striscia arancione. Il rosso è ripreso anche nelle estremità delle maniche e lungo i fianchi. L’elemento distintivo della maglia però è sicuramente il ritorno del lupetto disegnato da Piero Gratton, recentemente scomparso e dunque omaggiato in questo modo.

🆕 #ASRoma e Nike presentano la nuova divisa Away per la stagione 2020-21 🐺 pic.twitter.com/Cq0XRWyU3A — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020