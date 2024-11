Corriere dello Sport – La prima missione del Ranieri-ter è cominciata ieri alle 17, quando la Roma è partita in treno alla volta di Napoli. C’era un gruppetto di tifosi ad aspettarla alla stazione Termini, controllata da diversi agenti di polizia e Digos con una ringhiera a separarlo dai giocatori che scendevano dal pullman. Ci sono stati applausi per Ranieri e, un po’ a sorpresa, per Paredes, uno dei pochi a fermarsi per le foto ricordo.

Facce scure tra i senatori: Mancini ha tirato dritto verso i binari, mentre Pellegrini si è isolato da ciò che lo circondava con la musica attraverso delle enormi cuffie (temeva i fischi?). Molto sorridente si è mostrato invece Hummels, che ancora aspetta la sua prima vera occasione per dimostrarsi ancora un giocatore importante.